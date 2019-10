Rock and Ride Village Grand Opening, quattro giorni di festa nello skatepark indoor più grande dell'Emilia Romagna

Negli spazi riqualificati della ex bocciofila Villa d'Oro, nel nuovo skatepark indoor di Modena, appena una settimana dopo l’inaugurazione, arriva già il primo evento del Rock & Ride Village: il Grand Opening si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre, in contemporanea a Skipass Big Air, la Coppa del Mondo di snowboard e freeski in scena presso Modena Fiere per il ponte di Ognissanti.

Dopo aver riqualificato la bocciofila più antica dell’Emilia Romagna, Rock and Ride Village organizza quattro serate consecutive di eventi, workshop, skateboard contest, video premiere, dj set, rock party, signature session, degustazioni di cibi tradizionali modenesi: questi sono solo alcuni dei contenuti che animeranno il Rock and Ride Village Grand Opening per tutto il ponte dei Santi, dal 31 ottobre al 3 novembre. Tutte le sere, dopo Skipass, la festa continua al R&R Village.

Lo spazio Rock and Ride Village presso la storica polisportiva modenese di Villa d’Oro, non vuole essere un semplice circolo sportivo, ma ambisce a diventare l’Urban Culture Hub di Modena. Vi aspettiamo al Grand Opening per farvi assaggiare l’ospitalità e prelibatezze emiliane, ma soprattutto per presentarvi le potenzialità di questo nuovo progetto.

A seguire il programma completo (Tutti i giorni del Grand Opening lo skatepark sarà aperto dalle 17.00 alle 23.00):



Giovedi 31 ottobre: Welcome in Emilia.

18.00 Laboratorio di Halloween per ragazzi e ragazze: costruiamo insieme le zucche di Halloween!

19.00 Apericena a base di specialità emiliane con DJ Set by David “Morbido”

Venerdi 1 novembre: Halloween Skate Contest by Jart.

18.00-19.00 Happy Hour

20.00 Open contest di street skateboarding con 1.000€ di premi in materiali

21.30 Video Premiere “World Rookie Tour Skateboarding 2019” con Gustavo Ribeiro, Ian Matteoli, Giuseppe Cola, Alex Borgatti, Filippo Coin e molti altri.

22.00 DJ Set by Giuly Witch

Sabato 2 novembre: Rock & Ride Party II.

21.00 Pre-Party by Nitro Snowboard

22.00 Presentazione del nuovo snowboard project di Red Bull

22.30 video premiere “Nitro Off Line”

24.00 Rock & Ride Party presso il Tube Club (50 metri dallo skatepark)

Durante la serata saranno presenti gli atleti Nitro e Red Bull in gara a Skipass Big Air World Cup e sarà possibile gustare il tradizionale “Gnocco Fritto”

Domenica 3 novembre: L’ultima cena.

20.00 Nel rispetto della tradizione modenese, chiuderemo il Rock&Ride Village Grand Opening con una cena a base di Tortellini in Brodo. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

