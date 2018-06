Rock Dreams a Castelfranco Emilia

Con quattro grandi film musicali nell’ambito dell’evento Rock Dreams, si chiude una stagione cinematografica trionfale per Castelfranco Emilia. Da domani, mercoledì 6 giugno, le proiezioni, al Cinema Nuovo (inizio ore 20.45, ingresso libero), saranno introdotte da alcuni dei migliori esperti modenesi di musica. Robby Menabue, titolare di Dischinpiazza, introdurra’ Woodstock (6 giugno), Giovanni Botti, direttore di Vivo, parlerà’ di The Blues Brothers (13 giugno), Stefano Picca Piccagliani, musicista e giornalista, parlerà’ di Amy (20 giugno) e Antonio Rigo Righetti introdurrà’ l’ultimo film in programma, Nico (27 giugno).

Woodstock, il più’ grande film musicale di tutti i tempi, un raduno generazionale diventato epocale, epico, leggendario. Tutti i più’ grandi musicisti di quegli anni c’erano, le più’ grandi band, su quel palco e’ passata la storia del rock. Tre giorni di pace, amore e musica, il trionfo di un’utopia e anche la sua fine. Un mito. Fa parte della nostra storia, e’ dentro la storia della nostra vita.

The Blues Brothers, il manifesto della comicità’ demenziale, un mito come Jim Belushi all’apice della sua fama, una lista infinita di partecipazioni straordinarie, la genialità’ allo stato puro. Elegante, irriverente, ribellistico. Un film che e’ diventato fenomeno di costume ben al di la’ del blues e del rhythm and blues. Non ci si stanca mai di guardarlo. Amy, l’ultima grande eroina popolare del rock, morta a 27 anni (come Jim Morrison, come Jimi Hendrix, come Janis Joplin…), tenera e disperata, disperatamente fragile, intensa, troppo piena di talento.

E poi Nico che racconta in modo sublime e dolente gli ultimi anni di vita della cantante, attrice e modella tedesca Christa, meglio conosciuta come Nico, appunto, musa di Andy Warhol e cantante dei leggendari Velvet Underground di Lou Reed e John Cale. Lei, la più’ grande sacerdotessa delle tenebre, com’era definita.

Oltre alle 4 proiezioni, sabato prossimo 9 giugno, alle 21.30, al Parco Ca’ Ranuzza, un grande concerto-evento con gli esponenti del rock modenese riuniti per ripercorrere le tappe della musica che ha fatto sognare il mondo intero. Ci saranno Antonio Rigo Righetti, Mel Previte, Robby Pellati, Picca, Wilko, Johnny La Rosa, Stefano Kappa, Gigi Bertolini e altri ospiti a sorpresa.