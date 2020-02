Rockambolika, lo stravagante spettacolo "Cabaret Soqquadro" va in scena all'Auditorium San Rocco

A Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR Carpi per offrire alle famiglie momenti di svago insolito e intelligente, si gioca con l’ironia e il surreale.

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00, in Auditorium San Rocco a Carpi, va in scena lo stravagante spettacolo Cabaret Soqquadro. Diciassette eccentrici personaggi e la loro ordinaria follia prendono vita attraverso sketch comici che mescolando teatro visuale e di figura, clownerie e canto lirico, in un carosello dal raffinato gusto surreale, grazie all’abilità del trio Le2eunquarto, compagnia voluta dal famoso trasformista Arturo Brachetti per il suo Gran Varietà a Le Musichall di Torino, del quale è direttore artistico.

Capaci di creare uno stile versatile e molto personale, in cui comicità e uso originale di pupazzi in scena diventano una lente d’ingrandimento della fragilità e della follia, le tre performers presentano uno scoppiettante susseguirsi di soggetti più unici, tra i quali, le due burattinaie più odiose del mondo, una cantante lirica che starnutisce in do diesis, una cane che parla e un gatto che vola, per insegnarci a credere che in fondo tutto può accadere e che nulla deve essere escluso. Tra realtà e finzione, l’assurdo si palesa per rivelare che in fondo non è così distante da ognuno di noi e travolgere il pubblico di bizzarra comicità.

Adatto a un pubblico di tutte le età, lo spettacolo è gratuito, offerto dalla Fondazione CR Carpi. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da giovedì 20 febbraio, alle ore 13.00.