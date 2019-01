Epifania, a Campogalliano il tradizionale Rogo della Befana

Si rinnova anche quest'anno, a Campogalliano, lo spettacolare Rogo della Befana, in programma domenica 6 gennaio, in corrispondenza della festività dell'Epifania, a cura del Comitato Genitori e della Polisportiva. L'appuntamento è per le ore 18, nel parcheggio di via Mattei 15. Prima, a partire dalle 15, lo stesso Palazzetto dello Sport ospita “Aspettando la Befana”, una festa con animazione a cura di Worldchild, con punto ristoro, truccabimbi, giochi vari e lotteria, in collaborazione con gli esercizi commerciali di Campogalliano.

Sabato 5 gennaio, alle 21, nella chiesa parrocchiale della frazione di Panzano, si tiene il Concerto dell'Epifania con il Coro “Luce della parola”. L'ingresso è a offerta libera.