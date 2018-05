Il rogo dei libri nell’Opernplatz, appuntamento a Modena

Il 10 maggio 1933 è tristemente noto per il rogo dei libri nell’Opernplatz di Berlino, dove i nazisti bruciarono i volumi non graditi alla loro ideologia. Oggi, il 10 maggio con “No Rogo”diventa l’occasione per ricordare l’importanza della lettura come pratica di libertà. Organizzato da Arci Modena, in collaborazione con Arci nazionale e i circoli del territorio, il patrocinio dei comuni di Modena e Sassuolo e il sostegno della Siae, “No Rogo” propone un calendario di iniziative gratuite che da giovedì 10 proseguiranno per tutto il mese di maggio. Per informazioni: arcimodena.org.

A Modena si parte giovedì 10 maggio all’Officina Progetto Windsor (via San Faustino 155/U) dove dalle 17 alle 18.30 ci sarà il laboratorio per ragazzi “Il diritto di leggere”, mentre dal 10 al 13 maggio alla Ludoteca Strapapera, nella tenda del Festival Trasparenze al Parchetto San Giovanni, ci sarà la “Piccola Biblioteca nel Parco” con iniziative per bambini e ragazzi. Al Circolo Milinda (Largo Pucci 14) il 12 maggio dalle 16 alle 18 letture e laboratorio per bambini e ragazzi dal titolo “Un libro per amico” (su prenotazione), infine, nella Sala Carte della Polivalente 87&Gino Pini (via Pio La Torre 61), venerdì 18 dalle 17 alle 18.30, laboratorio “Letture in movimento” e inaugurazione della Piccola Biblioteca a cura di Arciscuola. No Rogo è inserito nel programma del 73° anniversario della Liberazione di Modena.