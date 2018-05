Il rogo dei libri nell’Opernplatz, appuntamento a Sassuolo

Il 10 maggio 1933 è tristemente noto per il rogo dei libri nell’Opernplatz di Berlino, dove i nazisti bruciarono i volumi non graditi alla loro ideologia. Oggi, il 10 maggio con “No Rogo”diventa l’occasione per ricordare l’importanza della lettura come pratica di libertà. Organizzato da Arci Modena, in collaborazione con Arci nazionale e i circoli del territorio, il patrocinio dei comuni di Modena e Sassuolowsz e il sostegno della Siae, “No Rogo” propone un calendario di iniziative gratuite che da giovedì 10 proseguiranno per tutto il mese di maggio. informazioni: arcimodena.org

A Sassuolo, invece, il 10 maggio alle 18 al Parco Tiziana Orsini Rovatti (via Padova 7/A) l’associazione Il Parco e il Comitato Parchetto Ducale Il Trifoglio propongono “Libri al Parco”, con l’inaugurazione della casetta per lo scambio di libri per bambini e le loro famiglie, letture a cura dell’associazione Artemisia e dell’associazione Librarsi e musiche di Stefano Medici. A seguire aperitivo. In caso di pioggia l’evento si terrà all’associazione Il Parco – Arcicaccia – via Padova 7/A.