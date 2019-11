“Romantico Barocco”, un concerto con strumenti storici ai Musei Civici

Domenica 24 novembre, alle ore 17, Grandezze & Meraviglie inaugura il primo di tre appuntamenti domenicali all’interno dei Musei Civici di Modena, nella Sala Crespellani. Il concerto “Romantico Barocco”, eseguito da Krishnasol Jiménez Moreno, che suonerà due diversi strumenti storici, sarà arricchito dall’esposizione di alcune chitarre dalla collezione privata di Lorenzo Frignani.

Il programma esplora i due mondi della chitarra barocca e romantica, su strumenti originali, attraverso le opere di protagonisti e virtuosi di questo strumento. Con Robert de Visée veniamo portati alla corte di Luigi XIV dove il compositore e chitarrista prestava servizio, con le forme preferite della corte francese: una serie di danze con andamenti contrastanti, mentre con il bolognese Angelo Michele Bartolotti “di Bologna”, passiamo alla corte romana di Cristina di Svezia. Per chiudere Santiago de Murcia, grande chitarrista alla corte di Filippo V, re di Spagna. A presentare le sonorità della chitarra romantica troviamo le musiche di Fernando Sor, tra i più importanti chitarristi-compositori vissuti nel primo romanticismo. Di lui si presentano brani, a partire da quelli giovanili più virtuosistici, che giocano anche su melodie variate da Mozart, per chiudere il concerto con brani dalla “Fantaisie elégiaque” caratterizzati da una scrittura profonda, riflessiva, di grande fascino. La chitarra barocca è l'antenata della chitarra classica moderna, ed era in uso dalla seconda metà del XVI secolo fino alla fine del XVIII secolo in Italia, Spagna e Francia. È uno strumento leggero, a corde doppie, e dal timbro chiaro e ricco e spesso veniva inclusa in orchestre che comprendevano la tiorba, l'arciliuto, la viola da gamba e il cembalo. Il termine è usato anche per strumenti moderni costruiti nello stesso stile.

La “chitarra romantica” si può riscontrare dalla fine del Settecento e, rispetto alle chitarre barocche, avevano più corde singole, e ha progressivamente guadagnato un forte interesse da parte non solo di virtuosi come Sor, ma anche da compositori come Boccherini, Schubert, Berlioz, Paganini ed altri grandi.

Krishnasol Jiménez Moreno, messicano, dopo la sua formazione su strumento classico si è perfezionato, sempre in Svizzera, su strumenti storici, presso la Schola Cantorum Basiliensis. Vincitore di svariati concorsi internazionali, è un solista apprezzato sugli strumenti storici, con una carriera internazionale. Dal 2007 insegna chitarra classica al Musik Akademie di Basilea e tiene seminari di pratica storica sui primi strumenti a pizzico presso la Musikhochschule Basel e la Musikhochschule Luzern.

