Sassuolo, al via la II Edizione del Rometta City Festival tra mercatini, spettacoli e street food

Torna sabato 8 giugno, per tutto il giorno nel quartiere Rometta, il “Rometta City Festival”: la seconda edizione della manifestazione organizzata da Pro Loco Sassuolo in collaborazione con i commercianti di Rometta ed il Comune di Sassuolo.

Spettacoli dal vivo, parco giochi per bambini, laboratori creativi, negozi aperti con magnifiche promozioni ed ospite d’eccezione il Mercato di Forte dei Marmi animeranno per tutta la giornata di sabato il quartiere cittadino.

Il ricco programma prevede inoltre i mercatini dell’ingegno, due zone gioco per i più piccoli, street food e finger food, monter grill, toro meccanico, Country line dance dalle 18,30 e, dalle 20,30, un concerto country con ballerini dal vivo. Per tutta la giornata saranno poi presenti manifestazioni sportive e laboratori creativi per grandi e piccoli: truca bimbi, gonfiabili giganti, laboratori per bambini, corso pratico per la decorazione e il rinnovo di vecchi oggetti e mobili.