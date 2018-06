Sassuolo, prima edizione del "Rometta City Festival"

Si svolgerà sabato prossimo, 9 giugno, per tutto il giorno nel quartiere Rometta, la prima edizione del “Rometta City Festival”: la manifestazione organizzata da Pro Loco Sassuolo in collaborazione con i commercianti di Rometta ed il Comune di Sassuolo .

Spettacoli dal vivo, parco giochi per bambini, laboratori creativi, negozi aperti con magnifiche promozioni ed ospite d’eccezione il Mercato di Forte dei Marmi animeranno per tutta la giornata di sabato il quartiere cittadino.

“Si tratta della prima edizione – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Andrea Lombardi – di un’iniziativa che nasce da un’idea dei commercianti locali ed a cui velocemente hanno aderito 65 negozianti, che l’Amministrazione comunale insieme a Pro Loco ha appoggiato sin dall’inizio perché capace di coniugare divertimento, commercio e solidarietà vista la partecipazione di diverse associazioni di volontariato”.

“Un vero e proprio evento che, dalla mattina fino a notte, animerà il quartiere cittadino grazie all’enorme lavoro che abbiamo svolto appoggiati da Pro Loco – affermano i commercianti di Rometta - con cui abbiamo voluto regalare alla città un evento che ci auguriamo sarà accolto con una grande partecipazione di gente visto che si tratta del primo evento di questo tipo nel quartiere”.

“Il programma – dichiara Pro Loco Sassuolo - prevede alle ore 10 l’inizio del Rometta City Festival con l’apertura dei negozi che offriranno fantastiche novità e promozioni ad hoc con il Mercato di Forte dei Marmi presente in tutto il quartiere. Dalle ore 12,30 alle 23, poi, sarà possibile approfittare del “Local Street Food” e, dalle 21,30 Disco Party anni 80”.

Per tutta la giornata, inoltre, saranno presenti manifestazioni sportive e laboratori creativi per grandi e piccoli: truca bimbi, gonfiabili giganti, laboratori per bambini, corso pratico per la decorazione e il rinnovo di vecchi oggetti e mobili.