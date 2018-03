Al via "Rosadigitale", per le pari opportunità tecnologiche

Anche quest’anno Modena aderisce alla “Settimana del Rosadigitale”, l’iniziativa per promuovere le pari opportunità in ambito tecnologico, giunta alla terza edizione, che si svolge dal 2 al 12 marzo in tutt’Italia e all’estero in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il programma modenese, organizzato da MakeitModena, inizia sabato 3 marzo, alle 15 con due proposte per mamme e figlie (dagli 8 agli 11 anni) alla Palestra digitale di strada Barchetta 77: nella sala computer si svolge il laboratorio di CoderDojo su Scratch, il linguaggio di programmazione, accessibile anche ai più piccoli, che permette di creare storie interattive, giochi e animazioni da condividere nel web. Nella sala laboratorio, sempre dalle 15, con “La scienza in cucina” mamme e figlie potranno andare alla scoperta della chimica nel quotidiano. L’iniziativa è a cura dell’associazione Le Pleiadi. La partecipazione ai laboratori è gratuita ma occorre iscriversi a coderdojomodena@gmail.com.

Giovedì 8 marzo, dalle 16 alle 18, sempre alla Palestra digitale di MakeitModena si svolge un laboratorio di making aperto alle ragazze dai 10 ai 14 anni. Il laboratorio è gratuito ma è necessario iscriversi (mail: makeitmodena@comune.modena.it).

Venerdì 9 marzo doppio appuntamento nell’aula magna dell’Itis Corni di Modena, in largo Aldo Moro 25: alle 10.30, l’Università di Modena e Reggio Emilia presenta “Ragazze digitali”, il campus estivo dedicato alla diffusione di competenze tecnologiche. Dalle 14 alle 16 è in programma invece un laboratorio digitale aperto alle ragazze, sempre a cura di Unimore.

Il calendario modenese si chiude mercoledì 21 marzo con la conferenza intitolata “Think digital! Il futuro è già qui, tenetevi pronti”, che si terrà al liceo classico Muratori (via Cittadella 50) alle 9.30 a cura del gruppo di Modena e Reggio Emilia di Ewmd, European women’s management development.