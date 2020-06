Piazza Roma si tinge di rosso Ferrari con la VI Edizione di "Rosse di sera"

Mercoledì 1 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Roma a Modena, è in programma la VI Edizione di "Rosse e non solo, di sera", organizzata dal club ModenArteMotori.

Per l'occasione, Piazza Roma, per una serata, si colorerà di rosso Ferrari e non solo: collezionisti e iscritti del club, porteranno diverse vetture di famosi marchi mondiali, che resteranno esposte dalle ore 19 fino a mezzanotte.

Un appuntamento imperdibile che ogni anno richiama decine di appassionati e tifosi con la possibilità di vedere da vicino alcuni dei modelli d'epoca e moderni, come Ferrari 488, Ferrari Testarossa, Porsche Taycan, Maserati Gran Turismo, Lotus.

“Rosse e non solo, di sera” è un evento organizzato dal club ModenArteMotori, il programma prevede l'arrivo degli iscritti del club dalle ore 19, cui seguirà la disposizione delle vetture in Piazza Roma e la cena degli iscritti del club presso il ristorante “Osteria di Modena Rossi”.