Cinema Astra, unica proiezione a Modena del film Rosso Istria

Presso l'associazione Terra e Identità è possibile acquistare i biglietti (Euro 10) per l'unica proiezione a Modena del film Rosso Istria, dedicato alla tragedia delle foibe, alla figura di Norma Cossetto e all'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. La proiezione sarà mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 21 nel cinema Astra di via Rismondo.



Il film, benché abbia ottenuto molta attenzione da giornali e televisioni, non è stato accolto da nessun cinema, per cui l'associazione modenese degli esuli istriano-dalmati ha dovuto affittare una sala per procedere a una proiezione privata. Per prenotare e acquistare i biglietti chiamare il 389 8348934 o inviare una mail a info@terraeidentita.it