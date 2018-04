Royal Rumble, spettacolo di improvvisazione teatrale a Sassuolo

Si conclude questo Sabato la mini rassegna di teatro comico d'improvvisazione organizzata dall'Associazione Sottospirito a Sassuolo. Per l'occasione andrà in scena Royal Rumble, lo spettacolo più rappresentato dalla compagnia. Strizzando l’occhio alle battles del wrestling e prendendo come spunto niente di meno che il quiz Rischiatutto, 2 squadre di attori si daranno battaglia sul palco. Un cocktail esplosivo di arte e divertimento, dove tutto può accadere… in ogni momento!

Ad ospitare la rassegna è l'Auditorium Pierangelo Bertoli, in via Pia 108, a Sassuolo. Il sipario apre alle 21.00, l'ingresso è a offerta libera e il divertimento è assicurato. Gli attori della compagnia sono pronti a dare il massimo per regalare 2 ore di sane risate, in perfetto stile Sottospirito, 100% VOL di energia.

