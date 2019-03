Ruggero de I Timidi, Giovani Emozioni Tour fa tappa al Baluardo della Cittadella

Venerdì 22 marzo alle ore 21.30 Ruggero de I Timidi, accompagnato dalla sua band, sarà in concerto al Baluardo della Cittadella di Modena per presentare “Giovani Emozioni Tour feat. Tutta la band”. Sarà un concerto dedicato alla scoperta dei brani cantautoriali italiani anni 70/80, un omaggio al meglio della musica italiana in un gioco di rimandi e citazioni da Battisti a Battiato, da De Gregori a Rino Gaetano. Al termine del concerto serata TRASHISSIMA con dj Ueda.

Andrea Sambucco, in arte “Ruggero de I Timidi” è un comico e cantante italiano, un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage, è il cantante da night che mancava in questi anni, dalle sonorità senza tempo ma da tematiche attuali. Come Jovanotti, Ruggero è “timido ma l’amore gli dà coraggio”. Ed è proprio l’amore, in tutte le sue forme, che spinge Ruggero ad affrontare il palco e i fans: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. Ma oltre alla timidezza, Ruggero rompe qualcos’altro: i tabù. E lo fa con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, sia dal vivo che con migliaia (ormai milioni) di visualizzazioni su YouTube (“Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”).

Biglietti disponibili tramite i circuiti Ticketone.it e BoxerTicket.it, ingresso € 13.00.

