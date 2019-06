Run 5.30 a Modena, i podisti mattinieri pronti ad invadere ancora la città

Venerdì 7 giugno arriva nel centro di Modena la Run 5.30, la camminata/corsa non competitiva e itinerante che ormai è diventata di grande tendenza. Si parte da Parco Novi Sad (lato viale Monte Kosica) per una corsa di circa 5 km all’alba (il via alle cinque e trenta) attraverso alcuni dei punti nevralgici della città: viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, via Delle Rimembranze, per poi risalire nuovamente verso Parco Novi Sad attraverso Corso Canalgrande, Piazza Grande e il Duomo, per citarne alcuni.

La Run 5.30, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso lo sport, la cultura ed esperienze uniche dei luoghi in cui i partecipanti vivono e lavorano, in un’ottica di comunità e sviluppo sostenibile.

ISCRIZIONI

Dal 1 febbraio online

Dal 1 marzo presso:

– Baffo Sport, Via Ciro Bisi, Modena

– Spaccio Bio Hombre, Strada Corletto Sud 320, Modena

– Run&Fun, Via Morane 366, MO (dal Martedì al venerdì, 9.30 – 13 e 15.30 19.30)

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

t-shirt celebrativa 5.30

adesivo 5.30

ristoro di frutta fresca di stagione thè e acqua

download gratuito delle immagini dell’evento

download gratuito del Mag 5.30

assistenza medica

assicurazione R.C.

….e la possibilità di vivere un’esperienza da ricordare!

QUOTA D’ISCRIZIONE

• Iscrizione Singoli: 12 euro (15 euro dal 8 maggio).

Iscrivendosi online è possibile aggiungere agli acquisti:

– la medaglia

– il polsino portachiavi

– la shopper

• Iscrizione Gruppi (10 o più persone): 10 euro + 8,4% (costo servizi bancari), online fino al 7 maggio.

• Iscrizione Scuole: leggere le info e scaricare il materiale informativo da questa pagina

CONSEGNA DELLA T-SHIRT

– Mercoledì 5 e Giovedì 6 giugno, dalle 10 alle 18 presso Bio Hombre, Strada Corletto Sud 320 Modena, se proprio non ce la fate, anche la mattina dell’evento dalle ore 4.30.

Ricordate: a ritirare la t-shirt può venire chiunque al vostro posto (un amico, un familiare, la suocera…).

– Se vi siete iscritti presso un negozio: portateci il tagliando che vi hanno dato.

– Se vi siete iscritti online: mostrateci dallo smartphone la conferma dell’iscrizione o la ricevuta del pagamento o dite semplicemente il vostro nome e cognome (abbiamo comunque l’elenco degli iscritti online).