A Sassuolo si corre alle 5.35, torna la corsa per podisti mattinieri

Torna domani, venerdì 31 maggio, l’appuntamento con la “5.35”: la terza edizione della camminata, di corsa o di passo, da cinque chilometri organizzata da Atletica MDS Panariagroup in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il ritrovo è fissato per le 5 in piazzale Della Rosa, di fronte a Palazzo Ducale, con la partenza prevista per le 5,35.