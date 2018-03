"Russia e Fake News", una conferenza di approfondimento

Sabato 24 Marzo 2018 alle ore 15 a Modena in via Begarelli 31 presso la sala Ascom Confcommercio, l'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna, insieme agli studenti di Azione Universitaria, organizza una conferenza su un tema di grade attualità: le Fake News. In particolare la conferenza verterà sulle "false notizie che i media occidentali riportano riguardo il mondo russo", da mesi al centro di polemiche internazionali per la diffusione delle cosidette fake news e le conseguenti ingerenze nelle campagne elettorali di altri paesi.

Relatori :

Roberto Vivaldelli, scrittore

Stefano Bonilauri, presidente Associazione

Stefano Bargi, consigliere regionale

Giambattista Cadoppi, saggista