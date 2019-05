"Sabati spettacolari a Pavullo", arriva l'operazione a premi a sostegno delle attività del Centro Storico

Confesercenti e Cna hanno dato il loro patrocinio e hanno affiancato l’Associazione Tutti per Pavullo nel promuovere un’iniziativa promozionale a rilancio e a sostegno delle attività del centro storico di Pavullo. La cittadina dell’Appennino, infatti, è un centro non solo turistico, ma una località in grado di offrire molte opportunità sia per chi vuole trascorrere una giornata diversa dal solito, sia per lo shopping sia per la degustazione di piatti tipici adatti a tutte le esigenze. E con questa iniziativa lo sarà un po’ di più.

Inizia sabato 18 maggio e continuerà per sette sabati, fino al 29 giugno l’operazione a premi “Sabati Spettacolari a Pavullo”: facendo la spesa al sabato, nei negozi aderenti all’iniziativa e conservando gli scontrini, i clienti potranno vincere dei buoni sconto da spendere nei negozi di Pavullo.

Le associazioni di categoria, sempre vicine a negozianti, commercianti e imprenditori hanno dato il loro supporto a favore di questa attività di rilancio del centro di Pavullo, quest’anno l’appennino è particolarmente provato dai capricci climatici e dai lavori di miglioramento di accesso alla cittadina che saranno pronti per l’inizio della stagione più prettamente turistica.

Di sabato il centro di Pavullo è chiuso al traffico: la giornata diventa quindi una bella opportunità per passeggiare, guardare le vetrine, fare acquisti, accumulare il diritto a vincere una montagna di buoni sconto.