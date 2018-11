“Un Sacchetto D’Amore”, al Teatro Troisi di Nonantola si apre la rassegna di prosa

Dopo il successo degli anni scorsi con gli spettacoli “Stasera ovulo”, “Svergognata” e “Vecchia sarai tu”, sabato 10 novembre alle ore 21.00, al Teatro Troisi di Nonantola, ritorna Antonella Questa con lo spettacolo “Un Sacchetto d’Amore”. In UN SACCHETTO D’AMORE, appuntamento che apre la rassegna serale di prosa, Antonella Questa affronta con la consueta ironia le dinamiche relazionali di oggi, costrette a fare i conti con un mondo sempre più rivolto al consumo, all’opulenza, al bisogno di avere per affermarsi.

Un mondo in cui ogni cosa che desideriamo sembra essere a portata di mano, ma poi a mancare davvero sono i rapporti autentici. È proprio questo che manca nella famiglia di Cinzia dove il marito è troppo preso dal lavoro, la cognata tratta il cane come un figlio, la suocera cucina lasagne e inventa malattie pur di tenere i figli legati a sé, mentre Cinzia si scopre vittima di shopping compulsivo, pensa a strisciare la carta ed afferrare il sacchetto con il nuovo acquisto per cancellare le ansie e far svanire i problemi. Poi arriva il giorno in cui i troppi sacchetti esauriscono addirittura il credito di tutte le carte famigliari, svelando contemporaneamente conti in rosso e un uso disinvolto delle rate, portato avanti da tempo e sempre nascosto a tutti.

Cosa succede quando ci mancano i soldi per soddisfare i nostri innumerevoli bisogni? Terapia di gruppo e terapia comportamentale tra nuove amiche e vecchi colleghi di lavoro, aiuteranno Cinzia a rialzarsi e a guardare il mondo da una prospettiva nuova, aiutando anche la sua famiglia a farlo. In fondo la vera ricchezza sta proprio lì, in quel motore che muove il mondo, che non si può né vendere, né comprare: l’amore, un sacco d’amore … ma anche un sacchetto può andar bene!

Zuppa di sasso - Domenica 11 novembre alle 17.00 è previsto al Teatro Troisi di Nonantola lo spettacolo per bambini e famiglie “Zuppa di sasso” della compagnia Tanti Cosi Progetti con Danilo Conti. Il lupo raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli altri animali che vi abitano. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvviserà un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, metterà a bollire un sasso di fiume. La curiosità prenderà il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desidereranno aggiungere qualcosa all’ingrediente segreto che bolle in pentola: chi il sale, chi una verdura…

Inoltre sabato 10 novembre sarà possibile partecipare al laboratorio teatrale per adulti “Avviciniamento al gioco dell’attore” condotto da Marco Cantori del Teatro Perdavvero. L’iscrizione al laboratorio è gratutita ma con prenotazione obbligatoria.

Informazioni - I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed i sabati dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio). E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.