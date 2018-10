Il coro Sacri Concentus Cantores a Sassuolo per i "Martedì Musicali"

Dopo il successo del primo concerto, proseguono “I Martedì Musicali”, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che, giunta alla terza edizione, ci accompagnerà fino a maggio 2019 con nove imperdibili appuntamenti ricchi di novità. Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Il secondo concerto de “I Martedì Musicali” avrà luogo Martedì 30 ottobre 2018 alle ore 21, presso la Chiesa di S. Giovanni N. Neumann (Al Parco), in via Rovigo 2, a Sassuolo. Diversamente da quanto in programma, protagonista della serata sarà il coro Sacri Concentus Cantores, diretto dal Maestro Primo Iotti.

Con il programma “Claudio Monteverdi – Tra sacro e profano”, il Sacri Concentus Cantores ci condurrà attraverso un viaggio musicale alla scoperta di uno dei compositori più caratterizzanti del seicento.

Il coro da camera Sacri Concentus Cantores è nato nel 2003 ed è formato da una decina di cantori tutti accomunati dalla passione per il canto polifonico, sacro e profano. In particolare è stato approfondito il canto rinascimentale con mottetti e madrigali, ma nel repertorio non mancano brani di altri compositori: dal gregoriano fino ad autori contemporanei. Sono stati elaborati alcuni concerti a tema (Pater noster, Ave Maria) alternando canto corale e solistico; nel 2008 il gruppo ha realizzato una serie di concerti con brani religiosi dell’est europeo concertati con la fisarmonica; sempre nel 2008 il coro si è distinto cantando nella Basilica Palatina di Mantova, sede della Rassegna europea di canto sacro, cantando la Messa a Cappella di Claudio Monteverdi. Nel 2009 è stato preparato un programma di madrigali concertato con strumenti antichi: spinetta e flauti barocchi. Nell’ottobre del 2012 il gruppo vocale ha tenuto un concerto nella Liebfrauen di Zurigo cantando la Missa Simplex di Cristian Gentilini. Nel marzo 2013 con Francesca Torelli, liuto, i Sacri hanno eseguito John Dowland. Ad agosto 2014 il gruppo, insieme ad altri 3 cori trentini, ha cantato il famoso mottetto Spem in alium di Thomas Tallis a 40 voci. Sempre nel 2014 il coro ha registrato il Cd Missa Simplex; oltre all’omonima messa sono incisi alcuni mottetti da temi gregoriani. Il coro è diretto da Primo Iotti, diplomato in organo e composizione organistica, musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio ‘G. B. Martini’ di Bologna; ha inoltre conseguito, presso la CEI a Roma, il diploma di Perfezionamento Liturgico Musicale. Ha all’attivo numerosi concerti sia come organista, sia come direttore di coro che come cantore nella Schola Gregoriana Benedetto XVI di Bologna. Accanto all’attività concertistica, affianca quella di insegnante di organo presso l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia. Dal novembre 2014 è direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio Emilia.

Soprani: Annalisa Asioli, Anna Capiluppi, Sara Fornaciari, Laura Ziosi.

Alti: Marialuisa Bartoli, Marta Bizzarri, Letizia Lupi, Gabriella Soncini.

Tenori: Marco Guidorizzi, Alessandro Ravazzini.

Bassi: Lorenzo Iotti, Fabio Miari, John M. Norman.