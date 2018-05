Saggezza digitale. Incontro con genitori e figli nell'era di Internet

Sarà dedicato al tempo che adolescenti e preadolescenti trascorrono in rete e al ruolo che Internet e i social network hanno nel rapporto tra loro e con gli adulti, l’ultimo del ciclo “Crescere è un gioco di squadra” in programma sabato 5 maggio alle 9.30 alla sala Pucci, in largo Pucci 40.

L’incontro, promosso da Comune e Ausl di Modena insieme a diversi soggetti del settore, nell’ambito della Rete di prevenzione del benessere in adolescenza, sarà presentato dall’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Modena Irene Guadagnini.

Relatore dell’appuntamento sarà Gianluca Dotti giornalista freelance che si occupa di tecnologia e scienza digitale, esperto dell'Aps Civibox; il suo intervento verterà su “Saggezza digitale. Opportunità, rischi, aspetti educativi: genitori e figli nell'era di internet”.

Inoltre, nell’occasione saranno anticipate alcune considerazioni frutto di una prima analisi dei risultati di una ricerca sull’uso di Internet condotta tra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Modena.