A San Felice sul Panaro la prima (e ultima) Sagra dell'Apocalisse

Magari una sera esci per un aperitivo veloce, e sbam! Arriva l'Apocalisse! Con tanto di trombe. Per non farvi trovare impreparati al possibile verificarsi di questo particolare evento, abbiamo deciso di raccontarvi un po' di storie e immaginazioni apocalittiche della nostra bella umanità, così da darvi la possibilità di distinguere una buona Apocalisse da un'apocalisse da due soldi. Perchè si sa che viviamo tempi duri, tempi che non sai quel che ti può capitare, tempi che chissà come va a finire. Come va a finire non lo sappiamo, ma sappiamo quando e dove finisce: venerdì 2 marzo, alle ore 21:00, a San Felice sul Panaro.

Il collettivo Serraglio di Baladam presenta: SAGRA DELL'APOCALISSE, spettacolo teatrale per un attore/narratore e due musicisti/rumoristi, di Pierre Campagnoli e J. I. Baladam.

Con:

Pierre Campagnoli – Voce narrante, pacche sulle spalle, balli di gruppo dell'Apocalisse e svariate freddure sardoniche

Alessandro Boratti – Pianoforte, hammond, harmonizer, nacchere dell'Apocalisse e anche feste di compleanno

Matteo Papagna – Violino classico, violino elettrico, campanaccio dell'Apocalisse, ultrasuoni e ultracose

Stefano Regio – Tecniche e brutto paganesimo generalizzato

Debora Binci – Tecniche e (solo su richiesta) luci soffuse e romantiche

Questo nostro show nasce dalla constatazione che l'umanità, negli ultimi 70 anni, tra minacce nucleari, crisi globali, mutamenti climatici e profezie precolombiane, ha imparato a familiarizzare con un rischio apocalittico costante, come se il mondo potesse finire così, d'improvviso, da un momento all'altro, repentinamente, di botto, ex abrupto, di punto in bianco, d'emblée, non appena ti distrai, non c'è trucco e non c'è inganno, e il mondo è andato.

Per questo motivo il tema della fine del mondo ha cominciato a interessare moltissimi canali d'intrattenimento della cultura di massa: l'Apocalisse è diventata pop.

Eppure quello della fine è un tema presente nella cultura popolare del mondo da sempre: l'umanità di tutte le epoche ha sempre messo in conto la propria fine e l'ha raccontata attraverso la letteratura apocalittica.

Utilizzeremo la fine del mondo come calderone di racconti, culture, letterature e popoli, mescolando mitologia e cultura di massa, racconto popolare e cinema catastrofista, TV spazzatura e poesia novecentesca, Bruce Willis e Gabriele D'Annunzio; per arrivare ad un'ulteriore brutta constatazione: la fine del mondo non implica necessariamente catastrofi generalizzate e disastri cosmici, ma può essere considerata in termini a noi più prossimi e coinvolgenti, in un'umanità sempre meno adatta ad attribuire un significato alla realtà che cerca di abitare, sempre meno capace di valorizzare la vita dei singoli rispetto alla massificazione globale che li mercifica.

Possediamo un sistema di valori decente che vogliamo preservare dalla distruzione? Se vi occorrono più di trenta secondi per rispondere a questa domanda, vuol dire che l'Apocalisse c'è già stata, e non è stato poi questo gran problema.

Ma non demoralizziamoci, ciurmaglia! L'Apocalisse può anche essere divertente, dopotutto si tratta pur sempre dell'ultimo grande spettacolo dell'umanità.