Sagra di Saltino, tre giorni di divertimento a Prignano sulla Secchia

Modena, Prignano sulla Secchia, Saltino. Il nome, che deriva da saltus, bosco, è una garanzia: la piccola frazione di provincia è pronta ad accogliere nel verde la XVI Edizione della Sagra di Saltino.

Si parte il 5 luglio con il "Saltino Summer Festival", questo il titolo della prima scoppiettante serata, che dopo la cena (a base di gnocco, tigelle, polenta e selvaggina) sarà animata dal Dj Set di Luca Soldi, Hardbros, Vj Ricky.

La festa prosegue con la serata di sabato 6, dove a seguito della classica cena, si potranno ascoltare le melodie dell'Orchestra di Luca Bergamini. Per i più piccoli sono previste attività di intrattenimento, mentre per i più grandi tornano più ricche che mai le classiche bancarelle.

La sagra si conclude domenica 7, giorno in cui le attività iniziano al mattino. Alle 12.00 è infatti previsto il consueto raduno di auto e moto d'epoca (per informazioni 333 6590164/333 3317833), dopo il quale sarà possibile partecipare al pranzo (su prenotazione: per informazioni 335 6113006/333 3317833). A partire dalle ore 18.30 animazione per bambini con Ricky Smile. Ad allietare la serata, oltre che la classica cucina proposta anche per le sere precedenti, ci sarà l'Orchestra Gigolò Band.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook "Sagra di Saltino".