Sagra di Mortizzuolo, cinque giorni di festa in paese

Torna la Sagra della Madonna del Rosario, organizzata dalla Parrocchia di San Leonardo. La manifestazione avrà luogo a Mortizzuolo da giovedì 29 agosto a lunedì 2 settembre.

Il programma religioso dell'iniziativa prevede un triduo in onore della Madonna del Rosario nelle giornate di giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 agosto, con Santa Messa a partire dalle ore 19.00. La Festa della Madonna del Rosario avrà luogo domenica 1 settembre a partire dalle ore 10.30, in compagnia di don Rino Barbieri e don Calisto Cazzuoli, nel sessantesimo anno della propria ordinazione sacerdotale. Alle 17.30 partirà da via Imperiale la processione solenne con la statua della Madonna per le vie del paese, passando attraverso il centro del paese, in via Zavatta e via D'Acquisto.

Il programma di intrattenimento aprirà con un concerto della Filarmonica Città di Mirandola giovedì 29 agosto e sarà offerto gnocco fritto a tutti. Si prosegue venerdì 30 agosto con il Claudio Show e sabato 31 agosto con lo spettacolo di animazione intitolato "Latino selvaggio". La sagra si concluderà lunedì 2 settembre con un evento di Roberto Morselli. Tutti gli spettacoli del programma civile avranno inizio alle ore 21.00.

Come evento speciale, domenica 1 settembre alle 12.30 si terrà il pranzo comunitario con taglio finale della torta in compagnia dei sacerdoti festeggiati ed a seguire ci sarà uno spettacolo d'intrattenimento.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19.30 sarà aperto uno stand gastronomico e sarà presente la pesca di beneficenza.