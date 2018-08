Musica e spettacoli per la Sagra di Motta di Cavezzo

La tradizionale Sagra della Madonna della Neve avrà luogo in località Motta. Venerdì 3 agosto a partire dalle ore 20.00 è in programma l'evento "Vespa e moto raduno". Alle ore 21.00 i "Flexus" si esibiranno in concerto, iniziativa che rientra nell'ambito della rassegna "Effetto Musica", organizzata dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord e dalla Fondazione Scuola di Musica "C. e G. Andreoli" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Cavezzo. A partire dalle ore 20.00 saranno aperti il bar ed uno stand gastronomico.

Sabato 4 agosto alle 21.00 andrà in scena una commedia a cura della Compagnia Insieme di Cavezzo. La sagra si concluderà domenica 5 agosto con la celebrazione della Messa (ore 19.00) e con una cena accompagnata da uno spettacolo musicale (dalle ore 20.00). Tutte le iniziative si terranno nell'area di fianco alla chiesa della frazione.