A Castelnuovo Rangone torna la sagra della Natività di Maria

Una settimana ricca di eventi religiosi e ludici a Castelnuovo Rangone per la tradizionale Sagra della Natività di Maria. Durante tutta la manifestazione sarà allestita la pesca di Beneficenza ricca di premi immediati e a sorteggio finale. Diversi eventi gastronomici confezionati nella rinomata cucina dell'oratorio ed eventi sportivi. E' un evento per tutti e per la comunità.