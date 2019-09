Vaciglio, al via la Sagra della Parrocchia della Sacra Famiglia tra religione e divertimento

Come ogni anno torna a Vaciglio l'attesissima Sagra della Parrocchia della Sacra Famiglia, che per l'edizione 2019 propone il tema "Incontro".

Il programma religioso, che come da tradizione si alternerà a quello ludico, è stato inaugurato ieri con una Veglia in Duomo, e proseguirà nella giornata odierna (venerdì 6 settembre) con una S. Messa presso la Maestà di Via Medici Caula, nella serata intitolata "Una città per incontrarci". Sempre per i fedeli, gli appuntamenti continuano domani (sabato 7) S. Messa davanti alla chiesa "La Sacra Famiglia di Nazareth, terra d'Incontro", per poi concludersi domenica 9 settembre con le S. Messe delle ore 8.30, 10.30 (in ricordo di Don Angelo) e 19.30.

Sport, intrattenimenti, stands di beneficenza e gastronomia sono i tasselli che costruiscono l'altra faccia della sagra, quella della "comunità in festa". Iniziata con largo anticipo per quanto riguarda i tornei maschili e femminili di calcio a 5, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 la sagra propone tornei di biliardino (e biliardino umano!) e ping pong. Non mancherà inoltre l'intrattenimento serale: sabato, alle ore 21.30, si terrà il musical del gruppo ESC "Sistar, una star in convento"; mentre domenica, alle 21.00, si farà "festa insieme".

Venerdì al via anche la Pesca di Beneficenza, i cui vincitori saranno sorteggiati domenica alle 22.30. Per tutta la durata della sagra stand dei fiori e Gioco del Porcellino per divertirsi ancora insieme. E per concludere, niente paura per i più affamati: servizio serale di bar, ristorante (con tigelle e borlenghi di Barigazzo!), saranno attivi tutto il weekend, anche in caso di maltempo.