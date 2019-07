Torna la sagra di San Giacomo Roncole

Da sabato 13 a lunedì 15 luglio, presso la frazione mirandolese di San Giacomo Roncole, avrà luogo la sagra in onore della Beata Vergine del Carmelo. Il programma ludico partirà sabato 13 luglio alle ore 19.30 con un torneo di rugby per bambini sotto i sei anni che vedrà la partecipazione dei Leoni di Cavezzo Rugby. Alle ore 21.00, esibizione della scuola di ballo Les Arts. Il programma prosegue domenica 14 luglio alle ore 20.00 con una dimostrazione di basket inclusivo, a cui seguirà, alle 21.00, uno spettacolo dei bimbi del centro estivo dal titolo "Il talento delle Roncole". Le iniziative ludiche della sagra si concluderanno lunedì 15 luglio, alle ore 21.00, con la commedia dialettale "L'é tut un sacrifisi", presentata dalla compagnia Quelli delle Roncole 2, per la regia di Giovanna Ganzerli.

Prosegue anche il programma delle funzioni religiose nell'ambito della manifestazione. Domenica 14 luglio alle 10.00 sarà celebrata la Santa Messa e lo stesso giorno, alle ore 18.00, si terranno la funzione mariana e la processione. Lunedì 15 luglio alle 18.00 ci sarà il Santo Rosario ed a seguire la celebrazione della Messa. Il programma religioso si chiude martedì 16 luglio con la celebrazione del Santo Rosario alle 19.30 e la Santa Messa Solenne in onore della Beata Vergine del Carmelo alle ore 20.00.

La sagra è organizzata da Circolo Anspi, Le Roncole e dalla Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli di San Giacomo Roncole con il patrocinio del Comune di Mirandola.