La tradizionale Sagra di San Lazzaro

Torna a San Lazzaro la nota Sagra di inizio giugno che quest'anno si tiene dal 7 al 9 Giugno

Venerdì 7 Giugno

ore 20:30 grigliata sotto le stelle e musica jazz dal vivo. La cena è a numero chiuso e le prenotazioni sono aperte a tutti

Sabato 8 Giugno

Dalle ore 18:30 aperitivo con cocktail bar . Ristorante con cucina tipica, specialità Modenesi, torneo di BILIARDINO, un panino tira l’altro, Paninoteca aperta tutta la serata , Birreria, FENICE ADVENTURE PARK, percorso Hebert sugli alberi per grandi e piccini. Dalle 20.30 esibizione live GINGER AND THE GROOVE .

Domenica 9 Giugno

Dalle ore 18:30 aperitivo con cocktail bar, ristorante con cucina tipica, specialità Modenesi, FINALE torneo di BILIARDINO, un panino tira l’altro, Paninoteca aperta tutta la serata , Birreria, FENICE ADVENTURE PARK, percorso Hebert sugli alberi per grandi e piccini, Dalle 20.30 musica live by CONTROMISURA, premiazioni torneo di BILIARDINO

Per tutte le serate della sagra non mancheranno

PESCA

ANGOLO DEL CUCITO

AREA BIMBI“