Sagra di Sant'Antonio, tre giorni di festa a Formigine

A Formigine è in programma in via Stradella - l’11, il 12 e il 13 giugno - la tradizionale Sagra di Sant’Antonio. Cucina aperta dalle 20 e tanta musica e divertimento: serata inaugurale con la Rock Night dalle 21, a cura de Il Flauto Magico (suonano Wild Rockers Tricky Traps, Element, Softrock, The Innocent), il 12 si balla il boogie woogie con i maestri della scuola di ballo “Swing Angel’s” e le note dei “Perry Boogie e lady Martini”, mentre dalle 22,30 via alla gara di balloni di fieno. Mercoledì 13 chiusura con i fuochi artificiali, ma prima alle 21 l’orchestra di liscio “I figli di Nessuno” e alle 22 gara di tiro alla fune.