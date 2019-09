Sagra di San Nicola, dieci giorni insieme a sua maestà il Tortellino

Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, tirato al mattarello, lavorato a mano, rigorosamente in brodo di cappone. Oppure, più semplicemente, La San Nicola: la festività che ha dato anche il nome all'associazione ce da 38 anni porta avanti una manifestazione capace di attirare migliaia di visitatori. Da Venerdì 6 al 15 Settembre torna la grande sagra di Casteffranco.

Stand aperti dalle 19:30, alla Domenica anche a pranzo. Gli spettacoli sono tutti gratuiti dal grande palco di Piazza della Vittoria. Piazza Garibaldi avrà uno spazio adibito per i giochi dei più piccini e per una mostra dello scultore Vittorio Mameli. ln piazza della Vittoria ,tutte le sere della festa ci sarà una interessante luogo per i giovani, ma non solo, per degustare birre artigianali di pregio. Perno di tutta la 38° edizione sarà una rinnovata volontà di degustare Eccellenze eno-gastrono-miche di qualità, comprensive di piatti gluten free.

Domenica 15 settembre, sarà la giornata del grande corteo storico, con ritorni e novità importanti. La Dama di quest'anno? una ricercatrice Unimore di grande prestigio e di livello internazionale, verrà svelato il nome tradizionalmente, solo all'ultimo. L'Oste 2019 è una persona di grande pregio e spessore,che andrà ad allungare l'elenco delle personalità che negli anni passati hanno arricchito sotto vari aspetti, culturali e di prestigio l'evento: il Magnifico Rettore dell'Università di Modena e Reggio Angelo Oreste Andrisano.

Il programma completo si può consultare a questo link