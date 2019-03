Unimore Orienta, il salone dell'orientamento universitario a ModenaFiere

‘Unimore Orienta’, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia per presentare agli studenti al termine degli studi superiori le opportunità formative e i servizi offerti, è alla dodicesima edizione. La manifestazione a partecipazione gratuita, che come negli ultimi due anni verrà organizzata all’interno dei padiglioni di ModenaFiere, si terrà venerdì 8 marzo 2019.

Sono 5.000 i maturandi attesi all’ evento (il 20 per cento proveniente da province diverse da quelle di Modena e Reggio Emilia) che vede il coinvolgimento di docenti, ricercatori e personale di tutti i dipartimenti di Unimore e dei servizi dell’ateneo.

L'obiettivo principale di “Unimore Orienta” è come sempre quello di fornire informazioni sul sistema universitario per permettere alle future matricole di compiere una scelta consapevole, fondamentale premessa per una buona riuscita negli studi. È significativo in questo senso il dato del Rapporto 2018 del Consorzio AlmaLaurea secondo il quale il numero dei laureati Unimore in corso è pari al 65,2% (64,0% tra i triennali e il 68,0% tra i magistrali biennali). Si tratta di un valore che colloca Unimore al terzo gradino in Italia tra gli Atenei generalisti con più di 3.000 laureati.

La manifestazione, che aprirà le porte dalle ore 8.30 alle 16.00, sarà articolata in tre aree tematiche:

Area espositiva (pad. A), con 14 stand di Dipartimenti e Facoltà e 2 di servizi agli studenti, dove docenti, ricercatori, personale e studenti Unimore saranno a disposizione dei visitatori.

Aarea presentazioni, con 6 aule (due da 600 posti, due da 400 e due da 300) dove si ripeteranno nell'arco della giornata le presentazioni dei corsi di studio a cura di docenti, ricercatori e coordinatori didattici. Verranno fornite anche informazioni sulle modalità di accesso ai corsi, sui centri di supporto alla didattica e sulle opportunità di studio all'estero.

Aarea ricerca e cultura (pad. A), con 30 corner per la presentazione di progetti di ricerca Unimore e di enti e istituzioni del territorio, partner dell’Ateneo.

Anche quest'anno Unimore offrirà un servizio di trasporto alle scuole fuori città delle due province di Modena e Reggio Emilia. Verranno utilizzati 45 pullman, per rispondere alle richieste di una ventina di istituti e permettere il trasporto di oltre duemila studenti.

A studenti, docenti ed accompagnatori è richiesta l’iscrizione online, dalla homepage del sito Unimore.it, attiva fino alle ore 16.00 di giovedì 7 marzo. Chi fosse impossibilitato a farla potrà iscriversi venerdì 8 marzo all’ingresso di ModenaFiere. Per informazioni contattare: informastudenti@unimore.it .