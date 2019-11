Cosa fare dopo la terza media? Al via i Saloni dell’Orientamento

Che cosa farò da grande? Quali sono le mie abilità e le mie inclinazioni? Quale indirizzo scegliere dopo le medie? Quali sono le professioni più richieste? Quali le opportunità nel mio territorio? Dove posso trovare un servizio di consulenza che mi aiuti a scegliere la scuola del mio domani? Sono le domande ricorrenti dei ragazzi di terza media che tra gennaio e febbraio dovranno iscriversi alla scuola superiore, compiendo una scelta non facile e determinante per il futuro. In supporto agli studenti e alle loro famiglie, anche quest’anno in provincia di Modena sono stati organizzati i “Saloni dell’orientamento”, dove docenti e studenti dei singoli istituti superiori illustreranno le caratteristiche principali del piano formativo e le opportunità professionali.

I Saloni dell’Orientamento prenderanno il via a Modena sabato 9 novembre e proseguiranno fino al 23 novembre con iniziative a Mirandola, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia e Pavullo.

Nel corso di questa sesta edizione del progetto, grazie al contributo della Camera di commercio di Modena, verranno presentati i dati aggiornati sui trend occupazionali della nostra provincia, gli sbocchi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese del territorio. È stata inoltre aggiornata la guida “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” prodotta dalla Provincia di Modena e disponibile sul sito www.istruzione.provincia. modena.it, all’interno della quale è possibile reperire informazioni utili sulle caratteristiche degli istituti e gli indirizzi di studio proposti.

La rete dei saloni è sostenuta grazie al finanziamento regionale per il successo formativo (col cofinanziamento del Fondo sociale europeo) ed è promossa dal Tavolo provinciale Orientamento di cui è capofila il Comune di Modena, in collaborazione con la Fondazione San Filippo Neri di Modena, la Provincia di Modena, i Comuni, l’Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale di Modena, Ial Emilia-Romagna, la Camera di Commercio di Modena ed il Coordinamento provinciale genitori.

A Modena i Saloni dell’Orientamento si svolgeranno sabato 9 novembre con il seguente programma: dalle 14 alle 19 nei locali della Residenza universitaria San Filippo Neri, in via Sant’Orsola 52, per genitori, studenti e docenti; dalle 10 alle 12,30 presso Memo, viale J. Barozzi 170, l’incontro “Dalla parte delle famiglie”; dalle 15 alle 16,30 e dalle 17 alle 18,30 nella sala panini della Camera di commercio, via Ganaceto 134, sul “Sistema scolastico territoriale: sedi, indirizzi di studio, opportunità, prospettive occupazionali, i profili e le competenze più richieste, con l’intervento di Informagiovani e degli operatori di IFOA”.

Il programma dei Saloni prosegue domenica 10 novembre a Mirandola alla Scuola “Francesco Montanari”, via Tazio Nuvolari 4 dalle 9,30 alle 12,30 con l’incontro durante il quale interverrà lo psicologo Michele Vanzini sul tema “Il coraggio di avere paura”. A Carpi lunedì 11 novembre alle 20,45 presso l’Auditorium Loria, via Rodolfo Pio 1, l’incontro “Camera orienta: le prospettive occupazionali nella provincia di Modena” è rivolto ai genitori; sabato 16 novembre, dalle 15 alle 19, nei locali del Centro di Formazione Professionale Nazareno, via Peruzzi 44, saranno allestiti gli stand del Salone dell’Orientamento. Sempre sabato 16 novembre dalle 15 alle 19 gli studenti e i genitori sono invitati alla Scuola “L.A. Muratori” di Vignola, via Resistenza 462. A Sassuolo l’evento è fissato domenica 17 novembre dalle 15 alle 19 al PalaPaganelli, via Nievo; inoltre dalle 14,30 alle 17 e dalle 17 alle 19,30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Volta, piazza Falcone e Borsellino 5, è in programma un incontro sul “Sistema scolastico di scuola secondaria di 2° grado nella provincia di Modena” a cura di InformaGiovani, le sulle “Prospettive occupazionali nella provincia di Modena” a cura della Camera di Commercio di Modena. A Pavullo l’appuntamento è per sabato 23 novembre a partire dalle 14,30 presso la sala del Consiglio comunale in Piazza R. Montecuccoli, 1. Lo stesso giorno e orario il Salone dell’Orientamento è organizzato a Castelfranco Emilia, presso il Polo scolastico Guinizelli, via Risorgimento, 58, sarà inoltre possibile per le famiglie partecipare all’incontro “Aiutare i figli ad orientarsi” tenuto dallo psicologo Iacopo Casadei e replicato in diversi luoghi del territorio di riferimento.