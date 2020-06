Maranello, invasione di colori e profumi con la prima edizione di "Salotto in fiore"

Per tutta la giornata di domenica 14 giugno, andrà in scena il “Salotto in fiore”, il primo di una serie di eventi che animeranno la città di Maranello per la primavera estate. La ripartenza dopo la fase di lockdown è affidata alla mostra mercato florovivaistica, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune.

La piazza cittadina sarà invasa da una moltitudine di colori e profumi grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia. Si potranno acquistare tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi. Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Non mancheranno stand di artigiani selezionati con prodotti dedicati all'hobbistica a tema floreale, oggetti per il giardino e vasi in terracotta italiana.

Presente la dipladenia, pianta ornamentale rampicante con splendidi fiori colorati dal bianco al rosso, originaria dell’America tropicale, che può essere coltivata in appartamento, in giardino o in vaso.

Le surfinee, una delle varietà di petunia più amata, grazie al grande potenziale decorativo delle tante combinazioni di colori dei fiori, così come il mesembriantemo, detto anche amico del sole, bellissima pianta da fiore ad “effetto” anche per il balcone. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati. La portulaca è una pianta che per natura sopporta anche i terricci più aridi e soleggiati, quindi non necessita di troppe cure, ma sa regalare fiori dai colori accessi e profumati.

Sempre richiestissime le preziose orchidee, di tanti colori e forme e piante già fiorite come dipladenia, gerani e rododendri e la miltonia: una meravigliosa pianta fiorita da interni, proveniente da Colombia e Perù, caratterizzate da foglie e pseudobulbi di colore grigio-blu-verde chiaro. I fiori sono grandi e appariscenti, spesso molto profumati, variamente colorati e screziati.

Già in fiore in questo periodo anche le Rose, regine da sempre delle manifestazioni florovivaistiche. In piazza Libertà si potranno trovare a cespuglio, profumatissime e dai tanti colori, pastello o acceso.

Inoltre piante dal sapore estivo come le buganvillee, ficus e l’hoya, originarie dell'Asia meridionale, dell'Australia e della Polinesia; perfetta anche in appartamento, che in estate può essere coltivata senza problemi sul terrazzo; ha un portamento rampicante o strisciante, e può raggiungere anche alcuni metri di lunghezza. Dalla primavera fino a fine estate produce grandi infiorescenze ad ombrello, costituite da piccoli fiori a stella, bianchi con centro rosso o rosa.

A Maranello si potranno acquistare piante grasse e succulenti, in tantissime varietà e misure e anche chi ama coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, sarà soddisfatto.

L'ingresso è libero, con orario continuato dalle 9 alle 20. Per info: Facebook e Istagram @piazzeinfiore