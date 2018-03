Guida galattica per automusicisti: terzo appuntamneto per Salotto nel Suono

Mercoledì 7 marzo terzo appuntamento con “Salotto Nel Suono” il percorso che la Fonoteca comunale (in collaborazione con la scuola di musica Officine Musicali) dedica a vari aspetti del fare musica.

"GUIDA GALATTICA PER AUTOMUSICISTI" con Michele Zanni: appuntamento per scoprire come la registrazione musicale in studio si riveli spesso piuttosto complessa. Non sempre una buona canzone live risulta altrettanto efficace in sala di incisione, così come l’esperienza dal vivo non garantisce la stessa resa quando ci si ritrova con il metronomo in cuffia e un microfono davanti. Scopriremo, insieme a Michele Zanni, che alcuni piccoli dettagli di arrangiamento, preparazione, ed esecuzione possono fare la differenza. Come tutti gli appuntamenti del “Salotto” anche questo si svolge in due fasi nell’arco della giornata.

Ore 15:30-19:00 : Laboratorio pomeridiano

Si può registrare un disco in un pomeriggio? Guidati da Michele Zanni lo scopriremo, la vorando su alcuni dei brani dei musicisti iscritti alla rassegna.

Ore 21:00: Conferenza serale - PRODUTTORE È CHI IL PRODUTTORE FA! Conferenza/dibattito sulla mitologica figura del produttore in ambito musicale. Attraverso ascolti, analisi e racconti (personali e non) cercheremo di dare una risposta alle più misteriose domande che gravitano intorno a questa figura: chi è? Cosa fa? Perché lo fa? Come lo fa? Sono i produttori a fare grande la musica o viceversa? Ma soprattutto: ne abbiamo veramente bisogno?