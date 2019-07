Salse di Nirano, due appuntamenti dedicati ai piccoli esploratori

Prosegue la fortunata stagione 2019 della Riserva Naturale delle Salse di Nirano, con due appuntamenti per concludere luglio, entrambi dedicati alle famiglie e in particolare ai bambini, per divertirsi andando alla scoperta della natura e dei suoi abitanti, un'occasione per passare una domenica insieme, giocando con materiali naturali o ponendo le domande agli esperti.

Domenica 21 luglio, alle ore 16.30, a Cà Rossa, nuovo appuntamento con ‘Ludoteca verde, curiosi per natura’, a cura di Ecosapiens e Ideanatura "Osservare, toccare, raccogliere, analizzare per conoscere: le azioni che ci aiutano a rispettare la natura!", il aboratorio con materiali naturali di recupero. La quota di partecipazione è di 5 euro ed è necessario prenotarsi entro le ore 17 di venerdì 19 luglio.

Domenica 28 luglio, alle ore 17, a Cà Tassi, il Centro di Recupero Fauna Selvatica "Il Pettirosso" di Modena, aiuta a conoscere gli animali selvatici, attraverso una lezione introduttiva su abitudini e stili di vita, con particolare attenzione a stimolare la curiosità dei più piccoli; segue la proiezione di alcuni documentari per concludere il pomeriggio con la liberazione di ‘piccoli amici’, curati dal centro e in grado di ritrovare la propria libertà. E’ obbligatoria la prenotazione entro venerdì 26 luglio, alle ore 17, a tel. 0522 343238 o via mail all'indirizzo salse.nirano@fiorano.it.