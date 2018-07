La rassegna “Salto Nel Suono Estate” propone una suggestiva serata in cui la musica incontra la letteratura

Sul palco del Giardino Perla Verde di Nonantola il gruppo IDEAS PARK, guidato da Carlo S. Tedeschi, presenta il progetto “Zebio Jazz”, un evento in cui i musicisti costruiscono un telaio musicale intorno ad estratti letterari dalle opere (ora in prosa ora in poesia) di Guido Cavani, Charles Bukowski e Charles Baudelaire; gli stralci verranno letti e declamati dallo scrittore Giulio Ferrari. Da sottolineare anche che sul piano prettamente musicale ci sarà anche un altro ospite speciale: Edoardo Marraffa ai saxofoni, andando così ad arricchire ulteriormente la musica di Ideas Park, abituata a spaziare tra le varie epoche del jazz attraverso brani originali e arrangiamenti unici di brani famosi.

Ingresso libero

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Troisi (Viale Rimembranze, 8)