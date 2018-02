Fiorano, il Camper Club organizza un ciclo di incontri intitolato "Salute e Benessere"

Il Camper Club di Fiorano Modenese ha organizzato il ciclo di incontri ‘Salute e benessere’, che si svolgono presso la sede al Centro d’Incontro di Via Cameazzo, con inizio alle ore 21.

Venerdì 23 febbraio 2018 si parlerà di ‘La qualità del sonno è qualità di vita. Dormire meglio per vivere meglio’. Venerdì 23 marzo, con l’arrivo della primavera, inizia un trittico sulla ‘Farmacia nell’orto’; la prima serata è dedicata alle piante officinali; il venerdì 20 aprile a frutti e verdure, con insegnamenti sull’uso dell’estrattore; venerdì 18 maggio alla lavanda e all’estrazione degli oli essenziali. Venerdì 22 giugno il tema sarà la riflessologia plantare e venerdì 13 luglio conclusione con una serata di meditazione con bagno sonoro: il bagno di Gong (per questa serata la prenotazione è obbligatoria). Per chiarimenti è possibile scrivere a info@camperclubfioranomodenese.it