"La salute scende in piazza", medici e studenti a tu per tu con i cittadini

Il SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) della sede locale di Modena promuove l’evento “La Salute scende in piazza”, giornata di sensibilizzazione su diverse tematiche di salute pubblica. L’evento si svolgerà Sabato 28 Aprile in piazza Roma a Modena, dalle ore 10.00 alle 19.00.

Durante la giornata saranno allestiti dei gazebi informativi in collaborazione con associazioni di volontariato che operano sul territorio e con professionisti sanitari dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena (AOU). In particolare, saranno presenti l’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) e l’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) per sensibilizzare sul delicato tema della donazione, con possibilità di iscriversi come donatori; ci sarà anche l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) con la possibilità di tipizzarsi ed entrare nel registro donatori direttamente in piazza. Altre associazioni presenti saranno: Associazione Parkinson Modena, AVPA Croce Blu Modena, i cui volontari daranno dimostrazione delle principali manovre di primo soccorso, Medici con l’Africa CUAMM, impegnati nella promozione e tutela della salute globale, Il cesto di ciliegie (Associazione Onlus per donne operate al seno e non) che si occuperanno della sensibilizzazione sul tumore al seno.

Ci sarà un’area dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare e del diabete con possibilità di misurazione di glicemia, pressione e body mass index (BMI) gratuitamente, gestita dai giovani medici Giuseppe Esposito, Francesca Francioso, Francesco Giaroni e Marella Reale.

Il prof. Giovanni Tazzioli, responsabile della Struttura di Chirurgia Oncologica e Senologica presso AOU di Modena, con la sua equipe, parlerà di prevenzione del tumore al seno. Il dottor Antonio Granata, andrologo dell’AOU di Modena, si occuperà di tumore al testicolo e varicocele, patologie non così infrequenti. La prof.ssa Cristina Mussini, direttrice della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Policlinico di Modena, insieme ai suoi collaboratori sarà impegnata nella sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, con possibilità di effettuare test HIV rapidi gratuitamente.

Non mancherà l’Ospedale dei Pupazzi e i ragazzi di clown terapia SMILE-X, progetti gestiti dal SISM e dedicati ai bambini, i quali hanno l’obiettivo di allontanare dai più piccoli la paura del camice bianco.

La giornata è stata organizzata da studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, tutti volontari SISM, i quali parteciperanno in maniera attiva alla sensibilizzazione sulle varie tematiche di salute pubblica insieme anche a studenti del Corso di Laurea di Scienze Infermieristiche.