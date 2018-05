"La salute sostenibile”. La sinistra modenese si interroga sulla sanità pubblica

“Nel decennio 2005 – 2015 la spesa sanitaria pubblica reale pro-capite ha subito una netta riduzione di ben € 95,3” (Rapporto CREA 2016;18)

“La spesa sanitaria privata pro-capite media nel triennio 2014 – 2016 è stata di € 560 in Italia, di € 652 in Emilia Romagna, di € 752 in Lombardia e di € 303 in Campania” (Rapporto OASI 2017 pag. 2017)

Queste due delle notevoli quantità di importanti informazioni riportate da documenti ufficiali e dagli studi dei più rinomati centri di economia sanitaria, discusse nel libro “la Salute sostenibile” dell’epidemiologo M. Geddes: se ne parlerà giovedì 24 maggio alla Palazzina Pucci, dalle ore 17.30 alla presenza dell’autore.



L’obiettivo di “La salute sostenibile” è dare risposte documentate a due tesi che ispirano la narrazione e le politiche sanitarie dai primi anni 2000 in Italia, in Regione Emilia Romagna e a Modena.

“Il Servizio sanitario per tutti è insostenibile” e “un sistema misto rappresenta la soluzione adeguata”: entrambe le affermazioni, come dimostra il testo, non poggiano su nessun dato di fatto, anzi, guardando il panorama internazionale si delineerebbe tutt’altro.



La presentazione del libro per iniziativa di “Forum per il Diritto alla Salute” - Emilia Romagna, Gruppo “Articolo Uno-Mdp/ e Per me Modena” - Consiglio Comunale di Modena e Gruppo “Altra Emilia Romagna” - Assemblea Regionale, costituirà un’occasione di dibattito nella sinistra modenese, con il contributo di esponenti politici del sindacato e di associazioni di volontariato provinciali, regionalie nazionali, sui problemi posti in Italia, in Regione Emilia Romagna e a Modena, dall’esigenza di miglionare il servizio sanitario pubblico per migliorarne qualità, efficienza ed equità del sistema sanitario pubblico a partire dall’eliminazione delle liste di attesa e dei ticket.



Tali obiettivi sono perseguibili attraverso forti investimenti nel pubblico e l’abbandono delle iniziative di privatizzazione e di promozione e defiscalizzazione del cosiddetto “secondo pilastro” assicurativo.



Di ciò discuteranno:

Paolo Trande Capogruppo Consiglio Comunale Articolo UNO-Mdp / Per Me Modena

Tamara Calzolari Segreteria Confederale CGIL Modena

Anna Baldini Presidente CittadinanzAttiva - Reg. Emilia-Romagna

Carlo Palermo Vice Segretario Nazionale vicario A.N.A.A.O. – Assomed

Sono previsti gli interventi programmati di:

Silvia Prodi Capogruppo Assemblea Regionale Articolo UNO-Mdp

Stefano Lugli Cons. Com. Finale E.- Segr. Reg. P.R.C.

Prof.ssa Maria Cecilia Guerra Uni.Mo.Re. - C.A.P.P.

Mauro Corticelli Forum Diritto Salute Val Samoggia Val Panaro

Giampaolo Papi ANAAO – Assomed Mo

Giovanni Paglia Sinistra Italiana - LeU

Coordina:

Gianluigi Trianni Forum per il Diritto alla Salute Emilia-Romagna - Altra Emilia-Romagna