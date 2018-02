“La salute vien mangiando…di tutto, un po’”, incontro con gli specialisti al Centro Florim

Il 20 febbraio - dalle ore 19:00 - Florim ospiterà l’incontro dall’inequivocabile titolo “La salute vien mangiando…di tutto, un po’” che si pone l’obiettivo di riconciliare dieta onnivora e vegetariana sfatando falsi miti e leggende. Tre relatori qualificati avranno infatti il compito di illustrare i potenziali danni causati da una scorretta informazione alimentare ormai sempre più diffusa anche nell’ambito dell’impatto ambientale e dieta sostenibile.

Saranno in sala il Dott. Luigi Scordamaglia - Presidente Federalimentare e CEO Inalca e la Dott.ssa Cristiana Ricciulli – Medico Nutrizionista specializzata in trattamenti omeopatici e fitoterapici, moderati dalla Dott.ssa Marcella Camellini – Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Cardiologia e Responsabile del suddetto Progetto per l’Ospedale di Sassuolo.

L’incontro è come sempre gratuito ed aperto a tutti. Per partecipare è preferibile registrarsi inviando una mail a saluteformazione@florim.com specificando il vostro nome e quello di eventuali ospiti o telefonare al numero 0536/840111.

Gli incontri della salute - Gli “Incontri della Salute” nascono dalla collaborazione tra Florim e Ospedale di Sassuolo per accrescere nel territorio la cultura della prevenzione, promuovendo dei corretti stili di vita. Un progetto importante che si inserisce nelle attività del Centro Florim salute&formazione, un modello unico in Italia ed Europa che coniuga cultura industriale e cultura sanitaria promuovendo anche formazione e simulazione medica avanzata per gli operatori di due grandi e importanti strutture sanitarie locali (Ospedale di Sassuolo e Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia).

Situati nella sede Florim di Fiorano, gli spazi del Centro si sviluppano su una superficie di 600 mq e comprendono una sala in grado di ospitare oltre 100 persone, due sale attrezzate per le simulazioni e otto aule per seminari e lezioni. La prestigiosa associazione American Heart Association (AHA) ha riconosciuto al Centro salute&formazione la qualifica di “Authorized Training Site” nella formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata.