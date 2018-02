Sammy Basso porta la sua storia a Formigine con "Centodieci è ispirazione"

"Siamo tutti uguali quando sorridiamo". Arriva a Formigine (MO) il tour di Mediolanum Corporate University (MCU) con Sammy Basso. L’appuntamento è previsto per giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Spira Mirabilis. L'evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che l’istituto educativo di Banca Mediolanum dedica alla propria community con l’intento di favorire il contatto diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in diversi settori professionali.

“Le idee vivono nei loro testimoni, in coloro che le sviluppano con passione e che si identificano in esse”. E’ questo il motto con cui MCU sceglie i propri testimonial, in quanto esempi a cui riferirsi: con il loro entusiasmo hanno reso possibili nuovi percorsi, permettendo alla Società di raggiungere inediti traguardi. Se i modelli sono da sempre ritenuti essenziali per il progresso dell’umanità, nella filosofia come nell’arte, in politica come nella scienza, il terzo millennio porta con sé la possibilità di intrecciare una relazione nuova con tali figure eccellenti.

Con questo spirito MCU è lieta di incontrare e intervistare Sammy Basso, un esempio di forza e determinazione. “Sono un ragazzo normale, ho vent’anni, una famiglia normale e sono affetto da Progeria, una patologia rara che mi fa invecchiare precocemente - spiega Sammy -. Sono uno dei cento ragazzi che ne soffrono al mondo e voglio vivere la vita in tutto il suo splendore. La mia ricetta per essere rivoluzionario? L’unico ingrediente siamo noi. Vedo gli ostacoli come opportunità - continua Sammy -, la mia malattia mi toglie molto ma mi dà anche tanto. Un muro può non essere insormontabile, ci si può anche salire per guardare oltre e andare avanti. Sempre”.