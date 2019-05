San Bernardino, quattro giorni di festa per il Patrono di Carpi

Sarà il felice connubio tra street food, musica e artisti di strada di Carpeat - Busk&at a dare il via, venerdì 17 maggio alle ore 18:00 in piazzale Re Astolfo, alle quattro giornate di iniziative per festeggiare il Patrono di Carpi, San Bernardino da Siena.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, si caratterizzerà per le prelibatezze da assaporare e la musica da ascoltare: i migliori food truck dello stivale saranno presenti anche sabato 18, domenica 19 e lunedì 20, dalle ore 12:00 alle 24:00, mentre ad animare l’evento il pubblico troverà, oltre ai musicisti, anche artisti di strada e mercatini urbani.

Le iniziative della festa del Patrono, con un programma specificatamente dedicato alle famiglie e all’insegna della musica, proseguiranno poi sabato 18 maggio, con le Bancarelle della Solidarietà delle associazioni di Volontariato, la premiazione delle tavole vincitrici del concorso Umoristi a Carpi, con la contestuale conferenza dedicata al tema della tutela dell’ambiente e delle materie plastiche, le attività per bambini del Cortile delle Meraviglie, l’inaugurazione della mostra fotografica Maestà del Carpigiano e il Concerto di arie sacre presso la Cattedrale.

Tutte le iniziative promosse dal Comitato per il Patrono sono realizzate con il patrocinio di Diocesi e Comune di Carpi.



Per ulteriori indicazioni consultare il sito internet o la pagina Facebook Patrono di Carpi.