San Geminiano, Musei del Duomo ad ingresso gratuito tutto il giorno

Il 31 gennaio, in occasione della festa del santo patrono Geminiano, i Musei del Duomo aprono le porte gratuitamente e ad orario continuato dalle ore 9.30 alle 18.30, per permettere di ammirare le splendide opere d’arte provenienti dal tesoro della Cattedrale. Saranno visibili il raro e prezioso altarolo portatile del XII secolo (secondo gli ultimi studi, il primo reliquiario del braccio del patrono), la statua in rame del santo datata 1376 (la copia è visibile all’esterno del Duomo, sopra la Porta Regia), le monete e le crocette altomedievali rinvenute nel sepolcro del santo, oltre a codici miniati, dipinti, oreficerie, arazzi, paramenti sacri dal XII al XIX secolo. I Musei del Duomo sono in via Lanfranco 4, proprio accanto alla cattedrale.