San Martino, un week end di appuntamenti a Castelnuovo

I sapori dell'autunno protagonisti alla tradizionale festa di San Martino a Castelnuovo. L'appuntamento con il mercatino del Riuso e del Riciclo domestico, gli stand delle Associazioni e il Mercatino dei bambini è per domenica 11 novembre.

Già dal pomeriggio di sabato 10 novembre e per tutta la giornata di domenica 11 sarà poi possibile gustare caldarroste, vin brulè e sughi d’uva con l’Associazione Gruppo Rio Gamberi: l'incasso dello stand gastronomico sarà devoluto in beneficenza. Sarà inoltre aperta al pubblico la mostra “Sedimenti” presso la Sala del Torrione di via Matteotti. Ad esporre sono gli artisti del biennio del corso di Pittura e Arti Visive che afferisce alla cattedra del Prof. Luca Caccioni dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Sempre domenica 11 novembre, con ritrovo alle 15 davanti al palazzo del Comune, si recupera la camminata storica “Tra le fabbriche e i parchi”, rinviata in precedenza causa maltempo. Nel corso della camminata, dalla durata di due ore, il public-hystorian Daniel Degli Esposti dell’Istituto Storico di Modena,racconterà la ricostruzione storica svolta nei mesi scorsi nell’ambito del Progetto di Public History “Distretto delle carni”: industrie nell’ambiente. Sviluppo economico, questioni ambientali e prospettive sociali nella comunità di Castelnuovo Rangone: 1970-1990”. Durante le sei tappe narrative che compongono la camminata, insieme alla ricostruzione storica sugli sviluppi industriali e ambientali a Castelnuovo, saranno letti brani di testimonianze a cura del Circolo Caos.