Saint Patrick's Day in centro storico a Modena

Come da tradizione durante la giornata di Sabato 17 marzo in Irlanda e nel mondo si festeggerà il giorno di San Patrizio. Il patrono irlandese è famoso anche e soprattutto per aver utilizzato il trifoglio, diventato poi emblema nazionale, per spiegare al suo popolo il concetto cristiano della Trinità prendendo come esempio le tre foglie collegato ad un unico stelo.

Per il secondo anno consecutivo, anche via Gallucci e Corso Adriano vogliono festeggiare alla grande e grazie al coordinamento degli esercenti, a Modenamoremio e al patrocinio del Comune di Modena, la zona sarà arricchita da luci, bandierine e musica dal vivo.

Dalle ore 18 in poi si inizieranno a spillare le birre e, grazie alla collaborazione con Radiotaxi Cotamo, si potrà usufruire di uno sconto del 10% con due punti di caricamento: angolo Corso Canalgrande e angolo viale Martiri della Libertà. Invitiamo quindi tutti coloro che vogliono venire in centro di farlo in comodità e sicurezza utilizzando i taxi Cotamo!

Ecco la lista dei locali aderenti all’iniziativa: Griffin's Irish Pub - Crescenteria de l’OR.MA - I Picari food&wine - Mr. Brown - Kaffeina e la new entry loSTEBA “Osteria in evoluzione”.