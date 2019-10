San Possidonio: in piazza per il centenario dalla nascita di Gina Borellini

In centro a San Possidonio si festeggia il centenario dalla nascita di Gina Borellini, una partigiana e politica italiana, medaglia d'oro al valor militare.

In suo onore saranno tante le iniziative in piazza Andreoli nel centro del paese. Si comincia alle ore 10.30 con il ritrovo presso Piazza Andreoli.

si prosegue alle ore 10.45 Benedizione del bassorilievo dedicato a On. Gina Borellini. Seguiranno i saluti del Sindaco di San Possidonio Carlo Casari.

Alla cerimonia interverranno il Responsabile territoriale ANPI Alfredo Roversi, la Partigiana Aude Pacchioni, l’Assessore alla Cultura Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti.

per l’occasione sarà anche inaugurata la mostra Un paltò per l'onorevole...un’eredità di tutti a cura di Barbara Pederzini e Caterina Liotti del Centro Documentazione Donna di Modena presso la Sala Consiliare del Municipio, interverrà Caterina Liotti con lìaccompagnamento musicale a cura di Filarmonica Giustino Diazzi di Concordia.