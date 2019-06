Cibi da ogni angolo del mondo al Food Festival di San Prospero

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno il parco di Villa Tusini si anima con l'edizione 2019 di Food Festivale. Torna la rassegna di cibi da tutta Italia e dal mondo: l'occasione per provare specialità di ogni tipo, ascoltare buona musica e a comprare, perchè no, prodotti homemade e sostenere le attività di San Prospero con il loro "Sbaracco". Di seguito il programma:

Venerdì 7 giugno

ORE 19.30: Apertura stand gastronomici. bar e gelaterie artigianali Mercato serale, ambulanti e hobbisti Apertura luna park e gonfiabili per bambini ORE 20.00: DO RE MI BANDA in concerto A SEGUIRE: The Beginnings in concerto

Sabato 8 giugno

ORE 18.00 Apertura area giochi con luna park e gonfiabili per bam ORE 19.00: Apertura stand gastronomici. bar e gelaterie Mercato serale, ambulanti e hobbisti ORE 21.00: NESSUNA PRETESA in concerto

Domenica 9 giugno

ORE 11.00: Inizio Sfilata a 6 zampe a cura di Arca di Sansone Apertura area giochi con luna park e gonfiabili ORE 11.30: Esibizione delle Majorette di San Prospero ORE 19.00: Apertura stand gastronomici. bar e gelaterie Mercato serale, ambulanti e hobbisti ORE 21.00: SAVANNAH FAIR in concerto