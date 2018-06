Tornano a San Prospero i "Giochi senza Frontiere"

Tornano i mitici giochi senza frontiere da mercoledì 20 a domenica 24 giugno a Villa Tusini ( San Prospero) si svolgerà l’undicesima edizione della manifestazione che prende spunto dalla trasmissione che andava in onda negli anni 80. La manifestazione è organizzata dai volontari del Circolo Anspi di San Pietro con il sostegno della locale Pro Loco ed è patrocinata dall' Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Tutte le sere sara' in funzione lo stand gastronomico con pizzeria, carne alla griglia e tante specialità. In merito abbiamo sentito il parere del Consigliere Comunale con delega allo sport Matteo Borghi: "Siamo orgogliosi del successo che ha raggiunto la manifestazione che è diventata nel tempo il punto di riferimento di tanti giovani,la cosa vincente rimane lo spirito di goliardia con il quale le squadre partecipano."

Il programma prevede:

Mercoledi 20 giugno

ore 20:30

Una pizza per Chiara 3 edizione serata in memoria di Chiara Cassano. Il ricavato della serata sara devoluto all'associazione AIL Associazione Italiana contro le Leucemie- Linfomi e Mieloma. Durante la serata verrà proiettato il video del concerto CantaMO realizzato nei mesi scorsi.

Giovedì 21 e venerdì 22 giugno

ore 21:00

ci saranno le due semifinali di giochi senza frontiere, i concorrenti si affronteranno in sette prove alcune in piscina e altri sul campo di gioco

Sabato 23 giugno

Ore 18 la disfida giochi per bambini dai 6 ai 12 anni

Ore 21 GIOCHIAMO 4 edizione. I giochi senza frontiere dei Comuni Modenesi Area Nord, le squadre si affronteranno In 7 prove per stabilire il vincitore, ospiti i Comuni di Quingentole( MN) e Bomporto ( MO)

Domenica 24 giugno

ore 21

La finale dell’undicesima edizione giochi senza frontiere con le dodici squadre che hanno superato le semifinali, presenta la serata la Strana Coppia di Radio Bruno

Che altro dire non mancate dal 20 al 24 giugno vi aspettiamo a Villa Tusini per passare serate in allegria!!!