Carpi: San valentino allo Chalet

Mercoledì 14 Febbraio ❤️ San Valentino con "Due cuori e uno Chalet"❤️



Lasciatevi travolgere dall'atmosfera suggestiva e accogliente di Chalet 3.0 per la vostra romantica serata. A tutte le coppie verrà omaggiato un ritratto a fumetti realizzato live dall'illustratrice Martina Poli.



Per l'occasione vi delizieremo con due menù studiati per l'occasione a scelta tra terra o mare.



❤️ Menù di mare:

Vellutata di cannellini con gamberi

Tortelli di rana pescatrice con burrata e crema di broccoli

Trancio di salmone con riso basmati

Dolce della casa

Caffè, acqua e coperto incluso

45€



❤️ Menù di terra:

Tortino di zucca

Risotto cremoso all’oca affumicata

Guanciale di manzo con purè

Dolce della casa

Caffè, acqua e coperto incluso

33€



Piazzetta Garibaldi 29, Carpi

Prenotazione obbligatoria allo 059640225